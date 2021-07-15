Певица Адель купила третий элитный особняк

Популярная британская певица Адель приобрела третий особняк в одном из самых элитных районов округа Лос-Анджелес штата Калифорния (США). Поп-дива стала собственницей недвижимости, которая ранее принадлежала другой знаменитости — актрисе Николь Ричи, пишет издание Daily Mirror.

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Адель приобрела огромный дом в Беверли-Хиллз почти за десять миллионов долларов. Особняк стал третьим в «коллекции» певицы на территории района, где в основном проживают крупнейшие звезды Голливуда, в том числе актриса Дженнифер Лоуренс. В новом доме Адель есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, бассейн и баскетбольная площадка.

В 2016 году певица купила первый особняк в Беверли-Хиллз за 9,5 миллиона долларов, в 2019-м, когда рассталась с бывшим мужем Саймоном Конецки, потратила еще десять миллионов долларов на виллу для себя и своего сына Анджело.

Весной 2021 года скандальная телеведущая Эллен Дедженерес повторно стала хозяйкой особняка, который продала в 2017-м. Звезда вместе с супругой Поршей де Росси потратили на дом площадью 620 квадратных метров в калифорнийском городе Монтесито 14,3 миллиона долларов.