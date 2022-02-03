В Белоруссии принудительно посадили пересекший границу украинский беспилотник

Украина запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». В этом ее обвинил белорусский МИД, соответствующее сообщения появилось на сайте внешнеполитического ведомства в четверг, 3 февраля.

По данным министерства, инцидент произошел 24 января. Специалисты Вооруженных сил Белоруссии обнаружили беспилотник в воздушном пространстве страны и принудительно посадили его недалеко от Бреста. После того как они проанализировали данные бортовой аппаратуры, было установлено, что дрон запустили с территории Украины.

В связи с данной ситуацией белорусский МИД вызвал украинского посла в республике Игоря Кизима. «До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу», — пояснили в ведомстве.

При этом в МИД Украины опровергли информацию о запуске беспилотника, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». Там заявления Минска назвали очередной провокацией белорусских властей.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо создать силовую группировку для прикрытия границ с Украиной.