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Белоруссия создаст группировку для прикрытия границ с Украиной

Лукашенко: необходимо создать силовую группировку для прикрытия границ с Украиной

Фото: Janis Laizans / Reuters

Белоруссии необходимо создать силовую группировку для прикрытия границ с Украиной, считает президент республики Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, с Украиной приходится «непросто», а поэтому необходимо ускоренно создать группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров общей границы.

Глава государства отметил, что эта давно запланированная работа совпала с учениями, которые Белоруссия договорилась провести с Россией в феврале.

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11 ноября

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ с республикой. По его словам, Киев сосредотачивает там национальной гвардии, состоящие из «националистов-радикалов».

24 января глава республики утвердил решение по охране границ республики на 2022 год, согласно которому основные усилия по охране будут сосредоточены на участках, где возможны угрозы — особенно отмечалось украинское направление.

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Алиса Реброва
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