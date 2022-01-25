Белоруссия создаст группировку для прикрытия границ с Украиной

Белоруссии необходимо создать силовую группировку для прикрытия границ с Украиной, считает президент республики Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, с Украиной приходится «непросто», а поэтому необходимо ускоренно создать группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров общей границы.

Глава государства отметил, что эта давно запланированная работа совпала с учениями, которые Белоруссия договорилась провести с Россией в феврале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент у границ с республикой. По его словам, Киев сосредотачивает там национальной гвардии, состоящие из «националистов-радикалов».

24 января глава республики утвердил решение по охране границ республики на 2022 год, согласно которому основные усилия по охране будут сосредоточены на участках, где возможны угрозы — особенно отмечалось украинское направление.