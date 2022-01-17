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Лукашенко сообщил об украинских радикалах на границе с Белоруссией

Лукашенко: Украина наращивает военный контингент на границе с Белоруссией
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Евгений Биятов / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент на границе с Белоруссией. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главы республики, Украина сосредотачивает у границ Белоруссии подразделения национальной гвардии, состоящие из «националистов-радикалов». «Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут», - добавил Лукашенко.

Ранее украинские военные провели спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией. Ее целью стало не допустить усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Для проведения операции было увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможного прорыва беженцев.

Алиса Реброва
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