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Лукашенко усилил охрану белорусских границ

Президент Белоруссии Лукашенко решил усилить охрану государственных границ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил решение по охране границ республики на 2022 год. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Государственном пограничном комитете отметили, что основные усилия по охране границ будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение внешних вызовов и угроз. Особенно там выделили украинское направление.

Пограничники будут вести постоянный мониторинг ситуации на пограничном пространстве, усиливать охрану, модернизировать оборудование. Также планируется завершить демаркацию стыка границ Белоруссии, Польши и Украины в Брестском районе.

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Ранее Александр Лукашенко сообщал о том, что Украина наращивает контингент на границе с Белоруссией. По его словам, Киев стягивает к республике «националистов-радикалов».

На Украине, в свою очередь, сообщили, что усилят украинско-белорусскую границу беспилотниками. Укрепление, утверждают в Киеве, проводится для того, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

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Алиса Реброва
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