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Зрители продолжения «Секса в большом городе» возненавидели небинарного персонажа

Че Диас из шоу «И просто так» назвали самым ненавистным персонажем на телевидении

Кадр: сериал «И просто так»

Зрители продолжения «Секса в большом городе» возненавидели небинарного персонажа Че Диас (Сара Рамирес). Об этом сообщает UPROXX.

Стендап-комика из шоу «И просто так» назвали самым ненавистным персонажем на телевидении, а сексуальную сцену с участием Диас и Миранды — худшей в истории кино. Создатель оригинального сериала и сиквела Матрик Патрик Кинг в интервью Variety высказался в защиту героя.

По его словам, он ожидал бурной реакции на введение нового персонажа, так как зрители возмущены, что ради него Миранда решает разрушить свой брак. Для многих ее отношения со Стивом кажутся гармоничными, поэтому люди удивляются, когда героиня Синтии Никсон заявляет, что хочет от жизни большего.

«Люди будут искать злодея. Че, по моему мнению, является честным, опасным, сексуальным, смешным и теплым героем. То, что все остальные проецируют на этого персонажа, во многом связано с тем, чего хотят от истории Миранды. Это имеет мало общего с Че», — сказал Матрик Патрик Кинг.

Ранее российских зрителей сериала возмутило упоминание русской проститутки. Они призвали к бойкоту проекта в комментариях в его официальном Instagram-аккаунте. Речь идет о восьмом эпизоде сериала, в котором Кэрри, героиня Сары Джессики Паркер, обсуждает с подругой Симой (Сарита Чоудхури) новую соседку Лизетт (Катерина Тэнненбаум), которая в молодом возрасте смогла позволить себе дорогую квартиру. Сима называет женщину «русской проституткой», утверждая, что это частое явление среди обладателей дорогой недвижимости.

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Марина Погосян
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