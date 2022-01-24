Россиян возмутила русская проститутка в продолжении «Секса в большом городе»

Российских зрителей сериала «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», возмутило упоминание в шоу русской проститутки. Они призвали к бойкоту проекта в комментариях в его официальном Instagram-аккаунте.

Речь идет о восьмом эпизоде сериала, в котором Кэрри, героиня Сары Джессики Паркер, обсуждает с подругой Симой (Сарита Чоудхури) новую соседку Лизетт (Катерина Тэнненбаум), которая в молодом возрасте смогла позволить себе дорогую квартиру. Сима называет женщину «русской проституткой», утверждая, что это частое явление среди обладателей дорогой недвижимости. При этом позже выясняется, что героиня работает дизайнером ювелирных украшений и не является русской.

Под последним постом телешоу в Instagram пользователи выразили свое недовольство сценой при помощи хештега #metoorussian (по аналогии с хештегом #MeToo, использующимся жертвами сексуальных домогательств).

«Отвратительно! Другого слова и не подобрать. Как можно было так унизительно высказаться о русских женщинах. Требуем извинений», — написала пользовательница teamylove. Сценаристов шоу также обвинили в двойных стандартах, поскольку те при всей инклюзивности и толерантности проекта «оскорбили целую нацию». Разгневанные интернет-пользователи призвали к бойкоту сериала.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что звезда «Секса в большом городе» Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Позже с аналогичными обвинениями выступила третья женщина. Она заявила, что Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.