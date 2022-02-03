Просьба жены сходить в магазин сделала мужчину богаче на семь миллионов рублей

Житель города Хейгерстаун, штат Мэриленд, США, по просьбе жены пошел в магазин за курицей и разбогател на семь миллионов рублей, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

52-летний мужчина рассказал, что просьба жены сходить в магазин за важным ингредиентом для семейного ужина — курицей — сделала его богаче. В магазине американец остановился возле автомата по продаже лотерейных билетов и купил билет моментальной лотереи за десять долларов (766 рублей).

После ужина мужчина стер с билета защитный слой. Сначала он неправильно прочитал написанное и подумал, что выиграл десять долларов, тем самым окупив стоимость билета. Вскоре американец понял, что на самом деле сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

«Он разразился тирадой таких слов, слышать которые наши дети не привыкли. Они подумали, что отец чем-то расстроен», — отметила жена победителя.

Муж и жена рассказали, что на полученные деньги планируют отправиться всей семьей в отпуск, оплатить долги, сделать ремонт в доме и, возможно, приобрести новый телевизор.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Коттаям, штат Керала, пошел в магазин и разбогател. Он решил приобрести заодно лотерейный билет и сорвал первый приз.