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Проценко назвал яркую отличительную особенность омикрон-штамма

KP.RU: Проценко счел яркой особенностью омикрона тяжелое течение заболевания у детей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко в эфире на сайте «Комсомольской правды» рассказал, что омикрон-штамм начал вызывать тяжелое течение заболевания у детей. Это, по мнению медика, является яркой отличительной особенностью данной разновидности коронавируса.

Проценко отметил, что детей в Москве стали чаще госпитализировать.

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Были развернуты детские дополнительные койки, в том числе инфекционные, добавил главврач больницы №40.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о значительном росте числа заболевших COVID-19 детей.

В настоящее время на лечении 21 процент от общего количества пациентов — дети, пояснил министр. Мурашко отметил, что в России амбулаторно лечатся 97 процентов заразившихся COVID-19 детей.

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Анна Щербакова
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