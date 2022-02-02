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Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 детей

Глава Минздрава Мурашко сообщил о значительном росте числа заболевших COVID-19 детей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России на фоне общего роста числа пациентов отмечается значительный рост числа заболевших коронавирусом детей, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Об этом сообщает в среду, 2 февраля, ТАСС.

В настоящее время на лечении 21 процент от общего количества пациентов — дети, пояснил министр.

Мурашко отметил, что в России амбулаторно лечатся 97 процентов заразившихся COVID-19 детей.

Госпитализированы свыше 9 тысяч детей с коронавирусом, пояснил глава Минздрава. Он добавил, что в 1,6 раза возросло число детей с тяжелым течением заболевания.

Также Мурашко подчеркнул, что в 1,5 раза в России увеличили количество коек для детей.

Ранее глава Минздрава указал, что в данный момент из-за COVID-19 госпитализированы 147 тысяч россиян.

Рост количества госпитализаций за неделю составил 23 процента. Однако министр заметил, что в стране еще есть резервы коечного фонда.

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Анна Щербакова
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