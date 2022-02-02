В Минздраве рассказали о количестве госпитализированных с COVID-19 россиян

В данный момент из-за COVID-19 госпитализированы 147 тысяч россиян. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

Рост количества госпитализаций за неделю составил 23 процента. Однако Мурашко подчеркнул, что в стране еще есть резервы коечного фонда.

Министр отметил, что по сравнению с предыдущей неделей число пациентов на ИВЛ сократилось на пять процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество новых случаев коронавируса за последнюю неделю в столице увеличилось на 70 процентов. Рост количества госпитализаций составил 40 процентов. Власти столицы приняли решение расширить коечный фонд еще на пять тысяч мест.