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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Собянин заявил, что в Москве число новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 70%

Фото: Максим Мишин / Агентство «Москва»

В Москве число новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 70 процентов, прошедшая неделя была очень сложной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с вирусом, его цитирует ТАСС.

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По словам градоначальника, число госпитализаций в Москве увеличилось на 40 процентов — в городских больницах занято 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Власти увеличили резерв коечного фонда еще на пять тысяч мест.

Собянин добавил, что в особом режиме работает поликлиническое звено, большинство терапевтов направлены на работу с теми, кто болеет ОРВИ и COVID-19. Даже при такой нагрузке власти смогли сохранить плановую помощь на 40 процентов, подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Санкт-Петербурге на омикрон-штамм коронавируса приходится около 80 процентов инфицированных. Она добавила, что в столице бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят 40 процентов заболевших.

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Анастасия Шейкина
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