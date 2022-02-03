Посол России в Японии ответил на критику позиции Москвы по вопросу Курил

Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил, заявил посол России в Японии Михаил Галузин в качестве ответа на критику посла США Рама Эмануэля. Ответ опубликован в Twitter-аккаунте российского диппредставительства.

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества"», — ответил посол.

Галузин подчеркнул легитимность территориальной юрисдикции России над южными Курилами. «Передача территории четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в войне против нацистской Германии и ее союзника — милитаристской Японии», — добавил дипломат.

Российский посол выразил уверенность в верховенстве международного права и уважении договоренностей союзных государств, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» стран Запада.

Ранее посол США в Японии Рам Эммануэль опубликовал в Twitter критику высказываний Галушко о позиции Японии в отношении роста напряженности на границе с Украиной и принадлежности южных островов Курильской гряды.

Это произошло в преддверии «Дня северных территорий» — праздника, в ходе которого 7 февраля по всей стране проходят общенациональные митинги за возвращение Курил в состав Японии.

18 января глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что суверенитет Токио распространяется и на южную часть островов Курильской гряды. Он добавил, что правительство Японии отказывается заключать мирный договор без предварительного решения насчет спорных территорий.