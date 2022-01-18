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В Японии отказались заключать мирный договор без решения спора о Курилах

Глава МИД Японии Хаяси заявил о японском суверенитете над Курильскими островами

Фото: Reuters

Японское правительство считает, что суверенитет Токио распространяется и на южную часть островов Курильской гряды, заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции 18 января. Об этом сообщает ТАСС.

Хаяси прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова на недавней пресс-конференции, когда российский дипломат высказался о решении территориального спора вокруг островов Южно-Курильской гряды. Японская сторона отказалась заключать мирный договор без предварительного решения спора насчет Курил.

«На четыре северных острова (название островов Южно-Курильской гряды в Японии — прим. "Ленты. ру") распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Хаяси.

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Хаяси и Лавров уже обсуждали в ноябре прошлого года вопрос территориальной принадлежности Курильских островов по телефону. Стороны «подтвердили намерение продолжать диалог», чтобы заключить мир.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь Россия не признает самого факта территориального спора, ссылаясь на положение Советско-японской декларации 1956 года.

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Дмитрий Сотак
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