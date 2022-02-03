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Переброску войск США в Европу сочли подталкиванием «горячих голов» в Киеве

Чижов заявил, что войска США в Европе подтолкнут Киев к демонстрацию силы в Донбассе
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN, его цитирует ТАСС.

Постпред подчеркнул, что Россия очень обеспокоена такими действиями.

«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», — сказал он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает увеличение военного контингента США в Восточной Европе и передачу авианосной ударной группировки в Средиземном море. Альянс также будет рассматривать развертывание дополнительных войск на юго-востоке оборонительного блока. «Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне», — отметил он.

Марина Совина
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