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Столтенберг рассказал о планах размещения дополнительных сил НАТО

Генсек НАТО Столтенберг поддержал увеличение военных сил США в Европе

Фото: Globallookpress.com

НАТО поддерживает увеличение военного контингента США в Европе и передачу авианосной ударной группировки (АУГ) в Средиземном море. Альянс будет рассматривать развертывание дополнительных войск на юго-востоке оборонительного блока, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне. Эти силы поддержат другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8500 человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца "Гарри Трумэн" в Средиземном море», — говорится в заявлении генсека.

Столтенберг рассказал, что руководство НАТО размышляет над планом размещения дополнительных войск на юго-востоке альянса. Генсек считает такие меры «оборонительными и пропорциональными» и надеется, что это продемонстрирует готовность альянса защищать всех своих членов, в том числе и в Восточной Европе.

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2 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США подтвердило отправку 2000 военнослужащих в Румынию, Польшу и Германию. Военные будут размещены в странах, близко расположенных к границам России, в качестве подкрепления уже имеющимся в Европе силам альянса.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что президент США Джо Байден одобрил переброску около 2000 американских военных в Европу. Кроме того, еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию.

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Дмитрий Сотак
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