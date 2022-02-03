Женщина осталась без престижной работы из-за нелепой татуировки на лице

Жительница Великобритании сделала на лице нелепую татуировку в юности и столкнулась с серьезными трудностями при поиске работы. Об этом сообщает The Sun.

23-летняя Таня Дэвис (Tanya Davies) рассказала, что несколько лет назад приятельница попросила ее стать моделью для отработки курсивного шрифта в тату-салоне знакомых. Героиня материала была знакома с работами мастеров студии и сразу же приняла предложение о бесплатном рисунке на лбу. «Через пару часов на моей голове появилось слово cursed ("проклятая"). Я очень испугалась и задалась вопросом, что скажет мама при виде моего лица. Это было худшее решение в моей жизни», — посетовала британка.

По словам Дэвис, жизнь с тату на лице оказалась «ночным кошмаром», поскольку ни лазерное выведение рисунка, ни плотный слой макияжа не решили ее проблему. «Татуировка лишила меня высокооплачиваемой должности. Один престижный бренд одежды пригласил меня на работу, и начальство попросило меня закрашивать татуировку. В течение девятичасовых смен косметика плавилась и растекалась по моему лицу», — вспомнила девушка, которая теперь работает на заводе.

Британка призналась, что в настоящий момент отчаянно ищет методы удалить надпись с лица, поскольку все еще надеется построить успешную карьеру.

Ранее в феврале блогерша решила сделать тату на предплечье с изображением енота Ракеты из фильма Marvel «Стражи галактики». Она показала рисунок, с которого тату-мастер копировал изображение: на нем животное сидит на коленях и держит в руках оружие. После сеанса девушка обнаружила, что одно из колен Ракеты выглядит как мужские гениталии.