Девушка сделала новую татуировку и разглядела в ней непристойность после сеанса

Блогерша сделала новую татуировку, разглядела в ней непристойность после сеанса и рассмешила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Кортни Лин (Cortney Lyn) объяснила, что решила сделать тату на предплечье с изображением енота Ракеты из фильма Marvel «Стражи галактики». Она показала рисунок, с которого тату-мастер копировал изображение: на нем животное сидит на коленях и держит в руках оружие.

После сеанса Лин обнаружила, что одно из колен Ракеты выглядит как мужские гениталии. Она объяснила, что мастер слишком ярко нарисовал линию, которая была изображена на штанине енота для обозначения складки на брюках, из-за чего и создалась описанная иллюзия. «Я не понимаю, зачем он повторил рисунок точь-в-точь. В любом случае я собиралась сделать тату цветным, поэтому после второго сеанса этой оплошности не будет видно. Однако я, похоже, обращусь к другому мастеру», — поделилась девушка.

Ролик блогерши набрал два миллиона просмотров и 141,4 тысячи лайков. Пользователей сети рассмешило видео Лин, и они принялись шутить над ее татуировкой в комментариях под постом. «Боже, это же самый настоящий пенис!», «Хорошо, что ты собралась ее закрашивать», «Я покраснела», «Мне кажется, мастер нарочно это сделал, чтобы поглумиться над тобой», «Какая пошлость!» — писали юзеры.

В октябре в сети подняли на смех татуировку женщины с неприличным изображением. Анонимный участник сообщества разместил фотографию, на которой запечатлены, предположительно, женские бедра с крупным рисунком. По задумке на нем изображена голова лошади, продолжением которой являются очертания леса. Однако из-за неудачной реализации тату напоминает мужские гениталии.

