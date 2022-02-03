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В ДНР заявили о применении Украиной западного оружия в Донбассе

Полпред ДНР Никонорова рассказала, что Украина применила в Донбассе западное оружие

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина применила полученное от западных стран оружие в Донбассе. Ее слова передает РИА Новости.

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО», — рассказала Никонорова. По словам полпреда, оружие применили при обстреле электрической подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке. Она указала на то, что использованные украинской стороной боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом НАТО. «Раньше такого калибра Украина не применяла», — заключила она.

Ранее Наталья Никонорова призвала Запад прекратить воодушевлять Украину на агрессию в Донбассе. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы сохранять дипломатический процесс.

Марина Совина
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