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В ДНР призвали Запад прекратить воодушевлять Украину на агрессию

Полпред ДНР Никонорова призвала Запад не воодушевлять Киев на агрессию в Донбассе
Наталья Никонорова

Наталья Никонорова. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Запад прекратить воодушевлять Украину на агрессию в интервью РИА Новости.

«Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — заявила Никонорова. Она призвала прекратить «воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия», чтобы сохранять дипломатический процесс.

Полпред указала, что поставки вооружения Киеву от западных стран в Донбассе расценивают отрицательно. Подобные действия она назвала «откровенно агрессивными и милитаристскими».

Ранее Народная милиция ДНР предупредила Украину и западные страны о намерении обратиться за военной поддержкой к России в случае усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) новыми поставками оружия.

Марина Совина
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