В ДНР приготовились обратиться за военной помощью к России

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предупредила Украину и западные страны, что ДНР обратится к России за военной поддержкой. Донецк пообещал позвать Москву на помощь в случае усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) новыми поставками оружия, передает ТАСС.

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить Минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В Донецке приготовились обратиться в Москву из-за поступивших сведений разведки ДНР о подготовке украинцами окончательного плана вторжения в Донбасс. «По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали», — уточнил Басурин. По его данным, вскоре документ утвердят в Совете безопасности Украины.

Одновременно в Киеве украинский президент Владимир Зеленский объявил об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч человек. Власти планирует создать дополнительно 20 бригад, а также поднять уровень денежного довольствия военнослужащих. Зеленский выпустил указ после того, как 28 января бывший глава Украины Петр Порошенко раскритиковал президента за недостаточное внимание к нуждам украинской армии.