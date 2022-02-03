Суд избрал меру пресечения сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инспектору ГИБДД, сломавшему руку сотруднице угрозыска. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, инспектор будет под арестом до 1 апреля.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником угрозыска произошел 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой. Девушка толкнула сотрудника ГИБДД, после чего он повалил ее на пол и скрутил, сломав руку. Всех участников конфликта уволили. На инспектора завели дело о превышении полномочий.