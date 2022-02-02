В Петербурге задержали сломавшего руку сотруднице угрозыска инспектора ГИБДД

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело на 34-летнего инспектора ГИБДД, участвовавшего в конфликте с сотрудницей уголовного розыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции он в ходе ссоры толкнул девушку руками в грудь, после чего она ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее на пол лицом вниз и скрутил, сломав руку.

Потерпевшую госпитализировали с закрытым переломом левой плечевой кости.

На задержанного инспектора завели дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что участников драки уволят из МВД.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником угрозыска произошел 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой.