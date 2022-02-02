Устроивших драку инспекторов ГИБДД и сотрудницу угрозыска уволят из МВД

Устроившие драку в отделе полиции Петербурга инспекторы ГИБДД и пострадавшая девушка-оперативник угрозыска будут лишены занимаемых должностей. Об этом в среду, 2 февраля, со ссылкой на регионального управление полиции сообщает РИА Новости.

По данным полиции, в ходе служебной проверки была дана объективная оценка действий всех участников конфликта. Установлено, что действия всех троих участников драки несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. «Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — заявили в региональном управлении МВД.

В Следственном комитете России (СКР) завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Один из участников драки задержан.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и пострадавшей в драке девушкой-оперативником вспыхнул 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой, видео которой попало в СМИ. По данным СКР, девушка получила закрытый перелом левого плеча.