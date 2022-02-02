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Раскрыты причины драки инспекторов ГИБДД и сотрудницы угрозыска в Петербурге

Инспекторы ГИБДД в Петербурге сломали руку сотруднице угрозыска из-за удостоверения
Начало событий в новости Опубликовано новое видео драки инспекторов ГИБДД с сотрудницей угрозыска

Кадр: РЕН ТВ

Конфликт между инспекторами ГИБДД и пострадавшей в драке девушкой-оперативником начался из-за служебного удостоверения, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, в отделе полиции Василеостровского УМВД. Сотрудники ДПС и представительница уголовного розыска поссорились в холле помещения 37-го отдела полиции возле дежурной части. Один из инспекторов увидел у девушки кобуру с оружием. Он потребовал показать удостоверение.

Начальница дежурной смены отдела раскрыла подробности: во время драки пострадала 24-летняя девушка, работающая в этом здании. Сотрудница угрозыска сообщила инспекторам ГИБДД, что работает в полиции, однако ответ их не устроил. Это стало причиной конфликта.

Девушка толкнула полицейских, после чего они скрутили ее и повалили на пол. Она получила травму предплечья — ей сломали руку. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу.

Источник добавил, что один из сотрудников ДПС уже был замечен в конфликтах, когда «вел себя не очень адекватно».

Ранее появилось видео драки. В главном управлении МВД России по Петербургу пообещали дать оценку действиям полицейских.

Алия Шарафутдинова
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