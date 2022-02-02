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Опубликовано новое видео драки инспекторов ГИБДД с сотрудницей угрозыска

Сотрудница угрозыска в Петербурге первой напала на инспекторов ГИБДД, сломавших ей руку

РЕН ТВ

Сотрудница уголовного розыска в петербургском отделе полиции первой набросилась на инспекторов ГИБДД, которые затем сломали ей предплечье, об этом говорят новые кадры конфликта, опубликованные РЕН ТВ.

На видео двое сотрудников ГИБДД и девушка что-то бурно обсуждают. Женщина несколько раз толкает и нападает на полицейских, после чего они скручивают ее и валят на пол. Ранее были опубликованы кадры, на которых девушка предупреждает коллег, что они могут сломать ей руку. «Сломаете», — говорит она. Раздаются звук, похожий на хруст и крики от боли.

Согласно некоторым данным, на одного из инспекторов возбудили уголовное дело. В главном управлении МВД России по Петербургу пообещали дать полную и объективную оценку действий всех участников инцидента.

Ранее стало известно о драке, разгоревшейся между сотрудницей угрозыска и инспекторами ГИБДД, которые попросили ее предъявить служебное удостоверение.

Алия Шарафутдинова
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