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Европейцы выступили против уничтожения уникального советского здания

Нидерландские архитекторы призвали власти Самары не сносить построенный в СССР элеватор

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Нидерландские архитекторы выступили против уничтожения построенного во времена СССР элеватора в Самаре. Европейские специалисты назвали здание «уникальным индустриальным объектом» и обратились к городским властям с призывом отказаться от сноса. Открытые письма с просьбой сохранить элеватор опубликовало и перевело на русский язык издание Strelka Mag.

Партнеры архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects направили сообщения с идентичным текстом губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. Авторы письма считают, что постройку 1980 года необходимо признать памятником архитектуры.

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«Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки», — отметили нидерландские архитекторы. Специалисты посоветовали администрации города провести независимую экспертизу, отреставрировать здание и приспособить его под новые функции.

За сохранение элеватора также выступили Институт модернизма, объединение SAVE Europe's Heritage, итальянский архитектор Стефано Боэри и российское отделение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства современного движения (DoCoMoMo).

В 2020 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) призвало присвоить самарскому элеватору статус памятника культуры. Однако региональные эксперты отказали в просьбе, сославшись на низкую архитектурную и градостроительную ценность здания.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон с двумя стеклянными башнями, напоминающими уникальную советскую постройку. Самарское отделение ВООПИиК собиралось отстаивать сохранность здания в суде.

Нина Ташевская
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