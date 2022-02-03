В центре Москвы произошел пожар на территории Богоявленского собора

В центре Москвы, на Спартаковской улице, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что существовала угроза перехода огня на крышу здания, но позднее возгорание было локализовано и потушено. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, загорелась пристройка к храму, в которой расположена трапезная. Пожар начался на втором этаже отдельно стоящего здания.

Причина пожара устанавливается. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Нынешний Богоявленский кафедральный собор был построен в 1835-1845 годах. Является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения. В прежнем здании храма был крещен поэт Александр Пушкин.