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В центре Москвы произошел пожар на территории Богоявленского собора

В Москве произошел пожар в трапезной Богоявленского кафедрального собора в Елохове

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В центре Москвы, на Спартаковской улице, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что существовала угроза перехода огня на крышу здания, но позднее возгорание было локализовано и потушено. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, загорелась пристройка к храму, в которой расположена трапезная. Пожар начался на втором этаже отдельно стоящего здания.

Причина пожара устанавливается. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Нынешний Богоявленский кафедральный собор был построен в 1835-1845 годах. Является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения. В прежнем здании храма был крещен поэт Александр Пушкин.

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Антон Похиляк
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