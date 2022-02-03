Суд отпустил на свободу выстрелившего в российского военного контрактника

Военный суд отказался арестовывать прапорщика, который застрелил срочника в воинской части №51980 (городской округ Мытищи) под Москвой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, на контрактника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием»).

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, следствие отправило прапорщика под надзор командира части.

По одной из версий, фигурант получил пистолет для поездки за секретной документацией в качестве сопровождающего. Он размахивал оружием, которое не стояло на предохранителе, и случайно выстрелил в 25-летнего военного.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) заявили, что контрактник допустил грубое нарушение при обращении с оружием, в результате чего был произведен выстрел.

ЧП произошло 31 января. Военнослужащий-контрактник выстрелил в голову 25-летнему срочнику. Молодой человек погиб на месте.