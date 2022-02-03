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Взрыв газа произошел в российском жилом доме

РЕН ТВ: один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Ленина. В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек, разрушены межквартирные перегородки. К месту происшествия стянуты экстренные службы российского города.

Ранее при взрыве газа в поселке «Большевик» в подмосковном Серпухове пострадали девять человек. Среди пострадавших были двое детей 14 и 11 лет. Одного из девяти россиян, получивших травмы, госпитализировали, остальным врачи оказали помощь амбулаторно. После происшествия администрация Серпухова выделила пострадавшим жилые помещения для временного проживания.

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Марина Совина
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