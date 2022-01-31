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Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось втрое

РИА Новости: число пострадавших при взрыве газа в подмосковном Серпухове увеличилось до 9

Фото: МЧС России / ТАСС

При взрыве газа в поселке «Большевик» в подмосковном Серпухове пострадали девять человек. О том, что число пострадавших увеличилось втрое, стало известно источнику РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в управлении МЧС по области сообщали о трех пострадавших.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших есть двое детей 14 и 11 лет. Одного из девяти россиян, получивших травмы, госпитализировали, остальным врачи оказали помощь амбулаторно.

Источник добавил, что взрыв газа произошел в пятиквартирном жилом доме, где зарегистрировано 17 человек. После происшествия администрация Серпухова выделила пострадавшим жилые помещения для временного проживания.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате погиб один человек, остальных жителей эвакуировали.

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Анастасия Шейкина
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