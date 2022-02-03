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В ООН обеспокоились гибелью мирных граждан при ликвидации главаря ИГ

В ООН заявили, что обеспокоены жертвами среди мирных граждан при ликвидации главаря ИГ
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В ООН обеспокоены гибелью мирных граждан при ликвидации в Сирии главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Курайши. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы с беспокойством отмечаем сообщения о жертвах среди гражданских», — заметил он, отвечая на вопрос о реакции ООН на произошедшее.

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2 мая

Об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря ИГ аль-Курайши сообщил 3 февраля президент США Джо Байден. Боевик был ликвидирован в результате того, что сам привел в действие взрывное устройство.

Известно, что все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Байден подчеркнул, что во время спецоперации американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей. При этом газета The Washington Post писала, что в результате погибли по меньшей мере 13 невинных людей.

Байден подчеркнул, что именно аль-Курайши был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в сирийском городе Хасеке. Нападение на тюрьму — самая крупная операция ИГ с весны 2019 года.

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Варвара Кошечкина
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