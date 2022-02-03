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Байден заявил об уничтожении главаря ИГ в Сирии

Президент Байден заявил, что армия США уничтожила главаря группировки ИГ в Сирии

Фото: Cheriss May / Reuters

В ходе прошедшей операции на северо-западе Сирии Вооруженные силы США уничтожили главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Associated Press (AP).

Глава государства уточнил, что речь идет о главном лидере террористической организации Абу Ибрахиме аль-Хашими аль-Курайши. Он подчеркнул, что все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Позднее Байден намерен обратиться к нации по вопросу прошедшей военной операции.

Ранее стало известно, что более десяти человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате спецоперации американских военных против террористов в сирийской провинции Идлиб. AP сообщало, что миссия с участием спецназа США прошла в деревне Атмех и продолжалась около двух часов.

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Екатерина Андреева
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