Стало известно о погибших в результате спецоперации США в Сирии

Более десяти человек погибли в результате спецоперации американских военных против террористов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом стало известно Associated Press в четверг, 3 февраля.

По данным агентства, операция с участием спецназа США прошла в деревне Атмех и продолжалась около двух часов. Как рассказали местные жители, американских бойцов доставили в населенный пункт на вертолетах. Одно воздушное судно пришлось взорвать на земле из-за обнаруженной неисправности.

Отмечается, что в ходе боевых действий были убиты как минимум 13 мирных жителей. Данные о погибших разнятся. Так, представители организации «Белые каски» заявили, что среди жертв было шестеро детей и четыре женщины. В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что погибли четверо детей и две женщины.

Ранее 3 февраля Пентагон отчитался о проведении успешной операции против боевиков на северо-западе Сирии. В заявлении отмечалось, что жертв среди американцев нет. Другие детали, в том числе данные о погибших среди мирного населения или уничтоженных террористах, не приводились.