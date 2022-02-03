США провели операцию против террористов в Сирии

Вооруженные силы (ВС) США провели успешную операцию против террористов в Сирии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования ВС США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии», — сказано в заявлении. Отмечается, что миссия прошла успешно.

В оборонном ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших с американской стороны не зафиксировано. Другие подробности операции, по данным Пентагона, станут доступны позднее.

Ранее стало известно, что американку из Канзаса, которая уехала в Сирию, обвинили во вступлении в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и руководстве специальным женским батальоном боевиков. 42-летнюю Эллисон Флюк-Экрен задержали в Сирии и передали под стражу ФБР.