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США провели операцию против террористов в Сирии

Пентагон сообщил об успешной контртеррористической операции армии США в Сирии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США провели успешную операцию против террористов в Сирии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования ВС США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии», — сказано в заявлении. Отмечается, что миссия прошла успешно.

В оборонном ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших с американской стороны не зафиксировано. Другие подробности операции, по данным Пентагона, станут доступны позднее.

Ранее стало известно, что американку из Канзаса, которая уехала в Сирию, обвинили во вступлении в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и руководстве специальным женским батальоном боевиков. 42-летнюю Эллисон Флюк-Экрен задержали в Сирии и передали под стражу ФБР.

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Виктория Кондратьева
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