В США задержали руководительницу женского батальона ИГ

Американку из Канзаса, которая уехала в Сирию, обвиняют во вступлении в террористическую организациюи «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и руководстве специальным женским батальоном боевиков. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

42-летнюю Эллисон Флюк-Экрен задержали в Сирии и передали под стражу ФБР. Сообщается, что женщина готовила нападение на кампус американского колледжа, а также обсуждала теракт в одном из американских торговых центров. Кроме того, в Сирии она, предположительно, обучала женщин и детей обращаться с автоматами АК-47 и поясами смертников. Ее также обвиняют в том, что она обучала маленьких детей, как пользоваться штурмовым оружием.

Утверждается, что в 2016 году в Ракке, был создан полностью женский батальон ИГ, состоящий исключительно из женщин-членов террористической группировки, состоящих в браке с мужчинами-боевиками. Американку подозревают в том, что она стала лидером и организатором группы вскоре после того, как присоединилась к ИГ. В случае признания ее вины ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что почти 200 боевиков террористической организации «Исламское государство» сбежали после нападения на тюрьму в сирийском городе Хасеке 20 января. Неназванный американский чиновник предположил, что возможной целью нападения на тюрьму было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена, а также боевиков, владеющих специальными навыками, например, производством бомб.