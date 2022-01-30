Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США задержали руководительницу женского батальона ИГ

Американку задержали за вступление в ИГ и руководство специальным женским батальоном

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американку из Канзаса, которая уехала в Сирию, обвиняют во вступлении в террористическую организациюи «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и руководстве специальным женским батальоном боевиков. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

42-летнюю Эллисон Флюк-Экрен задержали в Сирии и передали под стражу ФБР. Сообщается, что женщина готовила нападение на кампус американского колледжа, а также обсуждала теракт в одном из американских торговых центров. Кроме того, в Сирии она, предположительно, обучала женщин и детей обращаться с автоматами АК-47 и поясами смертников. Ее также обвиняют в том, что она обучала маленьких детей, как пользоваться штурмовым оружием.

Утверждается, что в 2016 году в Ракке, был создан полностью женский батальон ИГ, состоящий исключительно из женщин-членов террористической группировки, состоящих в браке с мужчинами-боевиками. Американку подозревают в том, что она стала лидером и организатором группы вскоре после того, как присоединилась к ИГ. В случае признания ее вины ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что почти 200 боевиков террористической организации «Исламское государство» сбежали после нападения на тюрьму в сирийском городе Хасеке 20 января. Неназванный американский чиновник предположил, что возможной целью нападения на тюрьму было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена, а также боевиков, владеющих специальными навыками, например, производством бомб.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны
Диетолог поставила точку в вопросе о необходимости употребления мяса
Трамп вновь заявил о своей заслуге в остановке «Северного потока-2»
Во Вьетнаме испытали копию российского «Бала»
Москвичка пожаловалась на «стихийную парковку» возле дома и получила выговор
Трамп назвал причину кризиса вокруг Украины
В отеле США 14 человек пострадали в результате «инцидента с опасными веществами»
На Украине раскрыли сроки закупки газа у России
Южная Корея и Япония решили созвать советы после испытания новой ракеты в КНДР
Россияне нашли новый способ использования ковров зимой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter