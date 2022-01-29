Почти 200 боевиков ИГ сбежали после нападения на тюрьму в Сирии

Почти 200 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбежали после нападения на тюрьму в сирийском городе Хасеке 20 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Неназванный американский чиновник предположил, что возможной целью нападения на тюрьму было освобождение некоторых лидеров террористов высшего и среднего звена, а также боевиков, владеющих специальными навыками, например, производством бомб.

О побеге террористов из сирийской тюрьмы ранее сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, в операции по ликвидации сбежавших террористов участвует боевая авиация вооруженных сил США. Журавлев также предупредил, что применение авиационных средств поражения может привести к разрушению городских объектов и жертвам среди мирного населения.