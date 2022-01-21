Террористы сбежали из сирийской тюрьмы после нападения на нее

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что в результате нападения на сирийскую тюрьму из нее сбежало множество террористов, сообщает РИА Новости.

«В результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности», — заявил он.

По словам Журавлева, в операции по ликвидации сбежавших боевиков участвует боевая авиация вооруженных сил США. Он также предупредил, что применение авиационных средств поражения может привести к разрушению городских объектов и жертвам среди мирного населения. Замруководителя призвал так называемую «автономную администрацию северо-востока Сирии» отказаться от конфронтации с законным сирийским правительством и обеспечить безопасность граждан и общественных учреждений.

Ранее сообщалось, что на видео в районе города Камышлы близ границы с Ираком попала колонна из бензовозов США с украденной сирийской нефтью. Ее зафиксировал российский беспилотник, она двигалась через незаконный погранпереход Эль-Валид под прикрытием бронеавтомобилей ВС США.