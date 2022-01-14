Колонна с украденной США нефтью в Сирии попала на видео

Колонна из бензовозов с украденной нефтью попала на видео в районе города Камышлы, Сирия, близ границы с Ираком. Кадры опубликовало в пятницу, 14 января, близкое к Минобороны России издание «Русская Весна».

По данным издания, колонну зафиксировал российский беспилотник, она двигалась через незаконный погранпереход Эль-Валид под прикрытием бронеавтомобилей ВС США.

Представителей США неоднократно обвиняли в краже сирийской нефти. Так, в апреле прошлого года американские военные при поддержке боевиков «Демократических сил Сирии» вывезли из республики более 40 бензовозов с украденной нефтью. До начала вооруженного конфликта в 2011 году Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они оказались в руках боевиков.