Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Грузии призвали ЕС отказаться от термина «Южная Осетия»

В парламенте Грузии призвали ЕС изъять из документов термин «Южная Осетия»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В парламенте Грузии призвали Европейский союз (ЕС) отказаться от термина «Южная Осетия». Об этом 3 февраля сообщает «Грузия Online».

Глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе обратился к докладчику Европарламента Свену Миксеру, который выступил на заседании комитета. По словам Самхарадзе, «Южная Осетия» — это «сталинский термин», придуманный в 1922 году.

«До тех пор его не существовало. "Южная Осетия", такое образование не признается Конституцией Грузии. Поэтому моя просьба, призыв — вместе обсудить, как нам вообще изъять этот термин из ваших официальных документов. Неприятно, когда Евросоюз или хотя бы какое-либо другое государство использует название сталинских времен. Если нужно какое-то официальное обращение от нас, мы это сделаем», — сказал депутат.

В январе 2021 года власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна она стала называться Сакартвело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Профессор МГУ и член СПЧ заявил о «дрессуре» девятилетней студентки Тепляковой
Главы МИД России и Китая призвали не политизировать Олимпиаду в Пекине
Сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД запросили меру пресечения
Перенесшая инсульт Елена Проклова рассказала о вердикте врачей
Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о двух новых играх
Бывший чемпион UFC провел спарринг против двух соперников одновременно
Врач предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений COVID-19
Европейцы выступили против уничтожения уникального советского здания
Агата Муцениеце высказалась о совместном отдыхе с Павлом Прилучным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.