В Грузии призвали ЕС отказаться от термина «Южная Осетия»

В парламенте Грузии призвали Европейский союз (ЕС) отказаться от термина «Южная Осетия». Об этом 3 февраля сообщает «Грузия Online».

Глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе обратился к докладчику Европарламента Свену Миксеру, который выступил на заседании комитета. По словам Самхарадзе, «Южная Осетия» — это «сталинский термин», придуманный в 1922 году.

«До тех пор его не существовало. "Южная Осетия", такое образование не признается Конституцией Грузии. Поэтому моя просьба, призыв — вместе обсудить, как нам вообще изъять этот термин из ваших официальных документов. Неприятно, когда Евросоюз или хотя бы какое-либо другое государство использует название сталинских времен. Если нужно какое-то официальное обращение от нас, мы это сделаем», — сказал депутат.

В январе 2021 года власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна она стала называться Сакартвело.