На популярном горнолыжном курорте опровергли данные о пожаре

Региональное управление МЧС опровергло сообщения о возгорании на канатной дороге популярного горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным регионального главка МЧС, сигнал в пожарную охрану о возгорании на канатной дороге на горнолыжном курорте не поступал, подразделения МЧС России не привлекались.

Издание со ссылкой на собственный информированный источник отметило, что на канатной дороге включили резервный генератор. «Просто обычные выхлопные газы», — уточнил собеседник агентства.

В Минтуризме сообщили, что причиной задымления на курорте Шерегеш стало использование дизеля для подъемника.

Ранее в сети распространилась информация, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области загорелась канатная дорога. Мощный столб дыма заметили в секторе Е на верхней станции, очевидцы сняли сильное задымление на видео.

Ранее в феврале на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи остановилась канатная дорога. Причиной остановки назвали сбой в работе программы.