Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами

На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога с 40 туристами

Фото: Роза Хутор

На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога — на ней могут находиться почти 40 туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте "Красная поляна", на ней могут находиться около 40 пассажиров», — говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, на место происшествия направлены спасатели для эвакуации. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в январе сотни людей застряли на канатной дороге в горнолыжном комплексе Чункурчак в Киргизии и на курорте Амирсой в Узбекистане из-за сбоя электричества. Позже дорога возобновила работу, никому из застрявших на ней туристов помощь не понадобилась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей
Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве
Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго
Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких
Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем
В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины
В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.