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В Узбекистане сотни людей застряли на канатной дороге из-за сбоя электричества

Туристы массово застряли на горнолыжном курорте Узбекистана из-за отключения электричества

На горнолыжном комплексе Чункурчак в Киргизии и на курорте Амирсой в Узбекистане туристы массово застряли на канатной дороге из-за сбоя электричества. Соответсвующее видео размещено в Telegram-канале NEWS.ru.

На опубликованных кадрах можно увидеть остановившуюся канатную дорогу — сотни людей сидят в кабинках на высоте нескольких десятков метров над горнолыжными трассами. На помощь туристам были направлены спасатели.

Как позже сообщил РИА Новости представитель курорта Амирсой, канатная дорога возобновила работу, никому из застрявших на ней туристов помощь не понадобилась.

Ранее 25 января в ряде регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии начались перебои с электричеством. Это произошло из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии, ставшей причиной блэкаута.

Мария Гейн
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