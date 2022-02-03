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В США продадут один из самых гламурных пентхаусов Нью-Йорка

В Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус покойного продюсера Терри Крамер

Фото: Shutterstock

В США нашли покупателя для выставленного на продажу пентхауса, который риелторы назвали одним из самых гламурных в Нью-Йорке. Объект принадлежал ныне покойному продюсеру Терри Крамер, сообщает New York Post.

На данный момент по поводу продажи жилья заключили контракт. За пентхаус просили 32 миллиона долларов, однако неизвестно, какая окончательная стоимость указана в документах.

В пентхаус площадью почти 580 квадратных метров ведет собственный лифт. Внутри есть четыре спальни, просторная кухня, столовая и гостиная. Из окон открывается вид на город. Полы в комнатах покрыты мрамором, а перила лестницы сделаны из бронзы. В здании есть тренажерный зал и винный погреб.

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11 июля

Ранее от своего пентхауса в Нью-Йорке решили избавиться актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Они попросили за элитную квартиру в историческом здании 1908 года постройки 19,5 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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