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США пригрозили Китаю за смягчение санкций против России

Госдеп США заявил об инструментах воздействия на Китай за смягчение санкций против России
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Госдепартамент США пригрозил Китаю применить инструменты «воздействия» в отношении компаний КНР, если они попытаются помочь России смягчить действие американских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга, у Вашингтона есть «набор инструментов», которые он может задействовать, «если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США (против РФ) в части экспортного контроля, помочь (России) избежать их или обойти их».

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай повлиять на Россию и склонить ее к дипломатии в ситуации с Украиной. Она подчеркнула, что мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации. «Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», — заключила Нуланд.

Марина Совина
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