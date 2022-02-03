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Набивший 864 татуировки с насекомыми мужчина пожаловался на боязнь насекомых

Обладатель 864 татуировок с насекомыми набил их, чтобы победить инсектофобию

Кадр: @guinnessworldrecords / TikTok

Житель американского города Нью-Йорк, который побил мировой рекорд, набив себе огромное количество татуировок с изображением насекомых, пожаловался, что на самом деле боится этих существ. Как сообщает New York Post, его необычное пристрастие — способ победить инсектофобию.

В октябре 47-летний Майкл Амойя попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как украсил свое тело 864 изображениями насекомых. В общей сложности он сделал 889 татуировок с различными членистоногими. Это вдвое больше, чем у предыдущего рекордсмена, англичанина Бакстера Милсома, на котором выбито 402 татуировки с насекомыми.

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«Мои татуировки возвращают меня в детство. У меня было множество страхов. Помимо прочего, я боялся насекомых и членистоногих», — рассказал Амойя. Мужчина увлекся боди-артом в 21 год: тогда он набил на предплечье татуировку с муравьем. «Я начал с того, что набил себе муравьиную матку. Она забеременела, и понеслось», — шутит он.

С тех пор рекордсмен покрыл свое тело многочисленными насекомыми и членистоногими, включая пауков и двух крупных многоножек. Одна из них, длиной 43 сантиметра, расположилась у него на груди, другая — 127-сантиметровая — пересекает его спину.

При этом Амойя совсем не фанат насекомых. «Многие думают, что я люблю жуков. На самом деле все совершенно наоборот. Я их боюсь и ненавижу», — объяснил он. Американец подчеркнул, что при помощи татуировок борется со своими страхами: «Вы убегаете от огня или пробегаете сквозь него? Я выбрал пробежать сквозь него, и мне это нравится больше, чем убегать».

По словам мужчины, нанесенные на его тело изображения имеют различные значения. Некоторые связаны со свойствами, которыми обладают те или иные насекомые, и с тем, на каких частях тела они набиты. «Стрекоза обладает глубоким умом, потому я разместил ее у себя на виске», — объяснил он.

У Амойи нет проблем с трудоустройством из-за внешнего вида: он успешен как музыкальный продюсер. Мужчина работал со многими высококлассными клиентами и создал несколько компаний. Кроме того, Амойя инвестирует в нью-йоркский спортзал.

«Я никогда не думал об этом, но я пример того, что никогда нельзя судить о книге по обложке», — сказал предприниматель. Мужчина надеется, что сможет воспользоваться своими татуировками, чтобы создать уникальный NFT-токен. Прибыль от этой затеи он намерен перечислить в благотворительный фонд для малообеспеченных детей.

Ранее сообщалось, что российский мастер Михаил Смирнов сделал 100 татуировок за 13,5 часа в рамках благотворительного проекта для помощи ребенку с детским церебральным параличом. По словам мужчины, он готовился к акции под названием «Добро навсегда» 2,5 месяца.

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Алиса Дмитриева
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