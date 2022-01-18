Российский мастер сделал 100 татуировок за 13,5 часа для помощи ребенку с ДЦП

Российский мастер Михаил Смирнов сделал 100 татуировок за 13,5 часа в рамках благотворительного проекта для помощи ребенку с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Смирнова, он готовился к проекту под названием «Добро навсегда» 2,5 месяца. «Я рад, что этот проект реализовался», — поделился он. Все тату были сделаны по индивидуальным эскизам, приготовленным заранее. Цена за рисунки начиналась от двух тысяч рублей.

Вырученные средства направили для помощи полуторагодовалому Савелию Лаврентьеву. Деньги пойдут на реабилитацию мальчика.

Ранее блогер и тату-мастер Владимир Плеханов, известный в соцсети как Вова Змей, имеющий множество татуировок по всему телу, показал свою подготовку к родительскому собранию в школе. Мужчина полностью закрасил свои татуировки на лице тональным средством, а также признался, что из-за рисунков на лице его могут лишить родительских прав.