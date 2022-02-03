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Разведенная пара россиян убила одолжившего им деньги инвалида

Следователи задержали экс-супругов из Башкирии за убийство одолжившего им деньги инвалида

Фото: Дмитрий Голубович / РИА Новости

В Башкирии экс-супруги убили инвалида, чтобы не отдавать ему долг в 30 тысяч рублей. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27-летняя женщина была должна 38-летнему бывшему сожителю-инвалиду 30 тысяч рублей. Чтобы не возвращать долг, она подговорила экс-супруга совершить убийство. В ночь на 26 марта сообщники пришли к дому потерпевшего и женщина сказала, что хочет отдать ему долг.

Когда инвалид открыл дверь, обвиняемый напал на него и зарезал. При этом потерпевший плохо передвигался и не мог оказать убийцам никакого сопротивления. Из дома жертвы они похитили ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, с которой потом сняли более 33 тысяч рублей.

На след фигурантов дела сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти по горячим следам. Исполнитель преступления пытался выгородить свою экс-супругу, но впоследствии ее роль в случившемся была установлена. Сообщников обвинили по статьям 105 («Убийство») и 158 («Кража») УК РФ. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Ранее 3 февраля сообщалось, что в поселке Луч (Татарстан) мужчина зарезал двух собутыльников, после чего уложил их тела на кровать и лег с ними спать.

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Владимир Шарапов
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