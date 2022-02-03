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Россиянин зарезал двоих друзей и лег спать рядом с их телами

В Татарстане мужчина зарезал двоих друзей и лег спать на кровати рядом с их телами

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В поселке Луч (Татарстан) мужчина зарезал двух собутыльников, после чего уложил их тела на кровать и лег с ними спать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, перед смертью один из потерпевших успел позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД нашли 60-летнего подозреваемого, который спал с телами своих жертв. Предполагаемый убийца задержан, ему грозит до 20 лет колонии.

26 января сообщалось, что в Омске 39-летний местный житель, работавший пожарным-спасателем, зарезал бывшую жену и покончил с собой.

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Владимир Шарапов
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