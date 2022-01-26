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Российский пожарный убил бывшую жену и совершил суицид

СКР: в Омске местный житель зарезал бывшую супругу и покончил с собой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Омске 39-летний местный житель убил бывшую жену и покончил с собой. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено в одном из частных домов на улице Блусевича. Мужчина пришел к 33-летней экс-супруге в тот момент, когда дети ушли в школу. Затем во время ссоры он зарезал ее ножом, после чего совершил суицид.

Как сообщает издание «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший омич работал пожарным-спасателем.

Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас следователи допрашивают соседей и других свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

24 января сообщалось, что в Татарстане мужчина убил жену и ее сестру после свадебных торжеств и покончил с собой.

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Елизавета Новикова
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